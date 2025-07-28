Mash: российский «Искандер» уничтожил один из двух украинских «Черных ястребов»

Российские войска нанесли удар по одному из двух украинских «Черных ястребов». Атака осуществлялась с помощью ракеты «Искандер», сообщает Mash .

Вечером 27 июля ВС РФ ударили по военным объектам на Украине. В ходе атаки применялись больше 100 беспилотников «Герань». Дроны были замечены в Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. ВС РФ запускали их, чтобы вскрыть системы ПВО противника, а затем ударить по ним.

Также в операции был задействован бомбардировщик Ту-95МС. Он запускал крылатые ракеты Х-101. В рамках атаки российские войска нанесли удар по инфраструктуре аэродрома в Староконстантинове, где разгружалось западное вооружение.

В ходе ударов был прилет по одному из двух украинских «Черных ястребов». ГУР Украины использовало UH-60 Black Hawk, чтобы перебрасывать диверсантов.

Утром 27 июля Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали цеха по производству БПЛА и пункты управления ВСУ. Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили 3 реактивных снаряда Vampire.