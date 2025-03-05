Mash: до полного окружения Суджи российским войскам осталось меньше 10 км

ВС РФ практически сомкнули «котел» вокруг Суджи. До полного окружения им осталось менее 10 км, сообщает Mash .

По словам российских морпехов из 810-й бригады, те формирования ВСУ, которые остались в городе, практически отрезаны от снабжения. У украинских сил возникли проблемы с доступом к боекомплектам после постоянных обстрелов их позиций.

Кроме того, ВС РФ взяли под огневой контроль, находясь на расстоянии 5 км, трассу 38к-004, которая частично уходит в Сумскую область. Российские войска контролирует попытки передвижения техники ВСУ по этой дороге.

Соответственно, военнослужащие противника, оставшиеся в Судже, столкнулись с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения. Предварительно, ВСУ могут держать оборону от двух недель до двух месяцев.

Российские бойцы продвинулись на курском направлении. Они смогли вытеснить противника за пределы хутора Новенькое и вклиниться в село Локня. Под контролем ВС РФ находится левый берег реки Локня.

До этого российские войска зачистили или освободили пять населенных пунктов Курской области. В среду бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также около Гуево и Махновки.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 215 солдат в Курской области за сутки в результате наступательных действий российских военных. Украинские силы предприняли три попытки контратаковать, но ВС РФ отразили их.