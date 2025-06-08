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Марочко: ВС РФ выбивают засевших в укрепрайонах у Григоровки ДНР солдат ВСУ

Российская армия вступила в бой с ВСУ у Григоровки ДНР. ВС РФ выбивают украинских солдат из укрепрайонов, заявил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС .

По его словам, украинские военные засели севернее и западнее населенного пункта. На юге также расположены некоторые их позиции.

ВС РФ продолжают решительное выступление, выбивая украинских бойцов из укрепрайонов. Давление на позиции противника не ослабевает.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ наращивает группировку войск возле Григоровки. Украинские войска пытаются сдержать наступление ВС РФ.

Ранее стало известно, что украинские войска отступили на вторую линию обороны под Харьковом. Они оставили передовые позиции у населенных пунктов Каменка и Строевка.