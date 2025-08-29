сегодня в 03:29

Марочко: ВС РФ успешно закрепляются на востоке Константиновки в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ успешно закрепляются на востоке населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС .

По его словам, российские военнослужащие установили свой контроль над несколькими участками в городе.

«По моей информации, сейчас идет процесс закрепления в восточной части Константиновки», — отметил он.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ выбили украинских боевиков из поселка Нелеповка в Донецкой Народной Республике.