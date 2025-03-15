Марочко: российские военные продвинулись в Харьковской области
Российские военнослужащие выбили ВСУ из Загрызова Харьковской области
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Российские военнослужащие выбили ВСУ из Загрызова Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — сказал Марочко в беседе с агентством.
Он добавил, что российская армия продвинулась на километр вдоль берега Оскольского водохранилища.
Ранее сообщалось об операции российских военных по уничтожению систем связи ВСУ в Харьковской области.