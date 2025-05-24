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Марочко: российская армия отодвинула фронт от Курской области более чем на 10 км

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за минувшую неделю в ходе боев в Сумской области Украины на некоторых участках фронта отодвинула ВСУ от Курской области более чем на 10 км, пишет ТАСС .

«…на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо начинать ремонтировать объекты в приграничных регионах России, которые оказались разрушены из-за атак Украины. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, сказал глава государства

В ходе совещания Владимир Путин также заявил правительству, что нужно помогать согражданам возвращаться в их родные населенные пункты, если это позволяют требования безопасности.