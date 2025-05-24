Марочко: российская армия отодвинула фронт от Курской области более чем на 10 км
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за минувшую неделю в ходе боев в Сумской области Украины на некоторых участках фронта отодвинула ВСУ от Курской области более чем на 10 км, пишет ТАСС.
«…на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо начинать ремонтировать объекты в приграничных регионах России, которые оказались разрушены из-за атак Украины. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, сказал глава государства
В ходе совещания Владимир Путин также заявил правительству, что нужно помогать согражданам возвращаться в их родные населенные пункты, если это позволяют требования безопасности.