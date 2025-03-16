Марочко предположил попытку ВСУ вновь атаковать Россию

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Марочко: ВСУ могут вновь ударить по регионам России

ВСУ после неудачи в Курской области могут вновь ударить по регионам России, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Специалист считает, что после неудач в Курской области Киеву может потребоваться военный реванш.

«Они будут готовить локальную операцию, которая должна будет информационно репутационные потери. Я не исключаю, что будет удар по территории Российской Федерации», — сказал он.

Эксперт назвал основные направления возможных ударов. Это Белгородская и Харьковская области, ЛНР и ДНР, где ВСУ скопили силы.

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