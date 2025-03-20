Марочко: армия РФ продвигается в Харьковской области
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Российские военнослужащие значали бои за взятие населенного пункта Каменки в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, российские военные заняли выгодные позиции на высотах у села Каменки.
«В целом можно говорить о начале освободительных действий за данный поселок», — сказал эксперт.
Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев рассказал о торговле органами раненных военных ВСУ в регионе, которую организовали западные трансплантологии.