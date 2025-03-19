По данным Ганчева, на территории Харьковской области работают мобильные специализированные центры западных компаний по торговле органами. Это происходит для быстрых операций на еще раненных военных, отметил он.

«Сама Украина не может такое наладить. Она может только позволить. Таким образом Запад получает дивиденды за свою помощь киевскому режиму», — сказал Ганчев в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что ежедневно ВСУ теряет на линии фронта около тысячи военных только убитыми.