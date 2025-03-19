Ганчев рассказал о торговле органами в Харьковской области
Ганчев: западные трансплантологи получают прибыль в Харьковской области
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Западные трансплантологи получают прибыль в Харьковской области от торговли органами раненных украинских военных, заявил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
По данным Ганчева, на территории Харьковской области работают мобильные специализированные центры западных компаний по торговле органами. Это происходит для быстрых операций на еще раненных военных, отметил он.
«Сама Украина не может такое наладить. Она может только позволить. Таким образом Запад получает дивиденды за свою помощь киевскому режиму», — сказал Ганчев в беседе с агентством.
Ранее сообщалось, что ежедневно ВСУ теряет на линии фронта около тысячи военных только убитыми.