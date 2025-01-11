Марочко: 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске

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Российские военные взяли в плен почти 30 десантников ВСУ под Харьковом

Российские военные взяли в плен почти 30 десантников ВСУ в Волчанске Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские военные пытались отбить позиции в Волчанске, не имея плана наступления.

«29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины попали в плен», — сказал Марочко в беседе с агентством.

Ранее сообщалось о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ в Курской области, среди которых было много экс-заключенных.