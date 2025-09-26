Манекены, найденные на берегу реки на Бору, станут мишенями на СВО

Выброшенные манекены, обнаруженные на Бору, будут использовать как мишени на СВО

Выброшенные манекены, найденные на берегу реки Везлома на Бору, будут отправлены в зону специальной военной операции, сообщает ИА «Время Н» .

Врач из города Бор Анатолий Рукойть на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал, что манекены уже доставлены в одну из воинских частей и готовятся к отправке на передовую.

Они будут использоваться на СВО в качестве мишеней.

Ранее Минобороны России опубликовало обновленную схему освобожденных территорий в зоне СВО.

