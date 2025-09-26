Манекены, найденные на берегу реки на Бору, станут мишенями на СВО
Выброшенные манекены, найденные на берегу реки Везлома на Бору, будут отправлены в зону специальной военной операции, сообщает ИА «Время Н».
Врач из города Бор Анатолий Рукойть на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал, что манекены уже доставлены в одну из воинских частей и готовятся к отправке на передовую.
Они будут использоваться на СВО в качестве мишеней.
Ранее Минобороны России опубликовало обновленную схему освобожденных территорий в зоне СВО.
