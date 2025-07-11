Мама Толи, который закрыл ее собой от БПЛА, пытается не смотреть на фото сына

Мать убитого при атаке БПЛА курского мальчика старается не смотреть на фото сына

Мама пятилетнего Толи, который погиб после атаки украинского БПЛА на пляж в Курске, старается не смотреть на фотографии сына и не читать новости. Женщина все еще тяжело переживает утрату ребенка, сообщает RT .

«Знаете, не мне судить, но слов нет. Для меня то, что происходит, — это уму непостижимо», — сказала Полина.

По ее словам, атаки украинских военных по мирным жителям — это настоящий кошмар. Сейчас Полина, которая также пострадала от удара дрона ВСУ, продолжает получать медицинскую помощь.

Во вторник, 8 июля, украинская армия атаковала пляж на улице Дубровинского в Курске. В результате налета БПЛА три человека погибли сразу, шестеро получили ранения. Пятилетний Толя, который пожертвовал собой ради спасения матери и закрыл ее своим телом, был одним из раненых при обстреле.

Пострадавший мальчик скончался при транспортировке в Москву. У Толи диагностировали свыше 30% ожогов тела.