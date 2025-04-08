«Мальвинки»: жены участников СВО жалуются на фронтовых любовниц мужей

Жены некоторых участников СВО жалуются, что их мужья заводят на фронте любовниц-«мальвинок» и тратят на них свои выплаты, написала общественница и журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале . По ее словам, нередко такие «мальвинки» работают на Украину и специально заводят романы с российскими военными, чтобы им навредить.

Кашеварова рассказала про ситуацию, когда супруга участника СВО жаловалась на отсутствие выплат, но позже поняла, что ее муж «спустил все на луганскую барышню». В другой ситуации женщина негодовала из-за того, что ее супругу не дают отпуск — по итогу оказалось, что отпускные у бойца были, но он провел их с любовницей.

«Многие командиры, во избежание сопутствующих проблем, отпускают бойцов только к женам», — утверждает Кашеварова.

По словам журналистки, в ЛНР задерживали «целые банды „мальвинок“», которые встречались с российскими военными для сбора информации и позже рассказывали все украинской стороне. Иногда фронтовые любовницы также травят российских военных или заражают их венерическими заболеваниями, заявила Кашеварова.

Она добавила, что фронтовые подруги также могут специально вступать в интимную связь с российскими бойцами, чтобы потом обвинить их в изнасиловании и написать заявление в полицию. После этого дамы начинают шантажировать военных и требовать деньги за отказ от претензий.