Макрон и Зеленский на встрече обсудили размещение иностранных войск на Украине

Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск. Встреча прошла в Брюсселе, сообщил Зеленский в Telegram-канале.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — отметил он.

Зеленский также сообщил о договоренности с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинцев «нет сил, чтобы вернуть» под свой контроль Крым и Донбасс. Вместе с тем политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Донбасс и Крым «хотя бы временно».