сегодня в 19:40

ТАСС: Сырский из-за Лондона может провести уничтожающую для ВСУ провокацию

Великобритания может настоять на том, чтобы в течение ближайших 50 дней главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел некую провокацию, которая на самом деле может стать самоубийственной для украинской армии. При этом у Сырского не будет шансов от этого отказаться, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — говорится в публикации.

Есть вероятность, что к окончанию 50-дневного срока Сырский направит штурмовые группы реализовывать провокацию, которая может сорвать все шансы на урегулирование украинского кризиса путем переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет переломить ход боевых действий, если продолжит только защищаться и не будет наступать.