Люберцы передали бойцам СВО генератор и средства связи

сегодня в 17:15

Предприниматели городского округа Люберцы передали военнослужащим на передовую генератор и усилители сигнала. Оборудование 8 марта поступило в Люберецкое отделение ассоциации ветеранов СВО и уже введено в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарный груз собрали представители бизнеса Люберец для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. В него вошли мощный генератор и несколько высокочувствительных усилителей сигнала.

Это оборудование востребовано на передовой. Оно необходимо для обеспечения устойчивой связи, бесперебойного электропитания полевых штабов и точек зарядки беспилотников.

«Оборудование уже передано бойцам и введено в эксплуатацию. Такая помощь позволяет нашим защитникам чувствовать себя увереннее и эффективнее выполнять боевые задачи», — отметили в отделении.

В администрации подчеркнули, что жители и предприниматели округа продолжают поддерживать военнослужащих и оперативно закрывать актуальные потребности подразделений. Сбор гуманитарной помощи в Люберцах продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.