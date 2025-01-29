«Ликвидированный» в зоне СВО австралийский наемник «ожил» в российском плену

Canberra Times: воевавшего за ВСУ наемника из Австралии нашли в российском плену

Воевавший на стороне Украины австралийский наемник Оскар Дженкинс оказался жив. Он был в российском плену, а затем его взяли под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Canberra Times.

В конце декабря в соцсетях всплыло видео, на котором 32-летнего австралийского наемника Оскара Дженкинса допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, мужчина воевал на сторону ВСУ и был взят в плен ВС РФ.

Затем канал заявил, что мужчина якобы был убит. После этого МИД Австралии вызвал российского посла. Информацию о смерти Дженкинса стали проверять.

Выяснилось, что в действительности австралийский наемник жив, он находится под стражей в РФ. Эту информацию Россия передала правительству Австралии со всеми необходимыми доказательствами. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила это.