сегодня в 13:10

NYT: Россия начала летнее наступление на Украине

Российская армия, судя по всему, начала новое наступление на Украине на фоне мирных переговоров, считает The New York Times (NYT). По данным газеты, сейчас войска России наступают самыми быстрыми темпами с января 2025 года.

NYT пишет, что российские силы открыли новый фронт на севере Украины. ВС РФ также проводят одни из самых мощных атак ракетами и БПЛА за всю историю конфликта.

«Летнее наступление Кремля, судя по всему, уже в самом разгаре», — пишет американская газета.

Власти России пока официально не объявляли о начале летнего наступления и не комментировали публикацию NYT.

Тем временем Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Строевка в Харьковской области, Гнатовка и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике.