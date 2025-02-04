«Летающий штаб радиоразведки» НАТО заметили в Черном море

Британский военный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint заступает на дежурство на западной акватории Черного моря. Это «пахнет» новыми провокациями на море со стороны украинской армии, заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

По словам журналиста, этот самолет является «летающим штабом радиоэлектронной разведки». Котенок допустил, что в полете Rivet Joint могут сопровождать истребители.

«Как и все британское, что появляется вблизи зоны СВО, Rivet Joint „пахнет“ очередными провокациями ВСУ», — написал Котенок, добавив, что Киев может устроить провокации на Черноморье в том числе с применением безэкипажных катеров.

3 февраля военный корреспондент заявил, что что российские и украинские войска ведут ожесточенные бои за Успеновку, в окрестностях Новоалександровки и Надеждинки. По словам Котенка, также шли столкновения за контроль над населенным пунктом Запорожье в ДНР.