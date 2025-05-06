Кустарные с поражающими элементами: какими дронами хотели атаковать Москву
SHOT: на Москву летели кустарные БПЛА «Лютый» с поражающими элементами
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Дроны, пытавшиеся атаковать Москву вечером 6 мая, оказались кустарными украинскими беспилотниками типа «Лютый», утверждает SHOT. По данным канала, БПЛА были начинены поражающими элементами — металлическими шариками диаметром до 4 мм.
Как сообщает издание, два дрона сбили над Ногинском и Щелково Московской области. Предположительно, беспилотники летели из Днепропетровской области.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал, что российские средства ПВО сбили два дрона, летевших на Москву. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.