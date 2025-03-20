Крымчанка передавала Украине сведения о российских военных объектах

Жительница Крыма собирала данные о российских военных объектах и передавала их Украине. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание 28-летней девушки, сообщает РЕН ТВ .

Женщина вступила в один из Telegram-каналов, созданный украинскими спецслужбами. Она должна была собирать данные о военных аэродромах, средствах противовоздушной обороны, местах расположения спецтехники и другую информацию, которая интересует Киев.

Кураторы давали крымчанке адрес объекта ВС РФ и просили съездить к нему. Там девушка должна была сделать фотографии, подтвердить или опровергнуть местоположение.

Переданные данные украинские спецслужбы использовали для совершения ракетных атак. Против девушки открыли уголовное дело по статье «Госизмена». Ее могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам за попытку подорвать военнослужащего.