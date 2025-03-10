Жителя Крыма приговорили к 17 годам за попытку подорвать военнослужащего

Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Севастополя к 17 годам тюремного заключения за попытку подорвать российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины, сообщает ТАСС .

По данным УФСБ России по Крыму и Севастополю, в прошлом году мужчина по заданию СБУ забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с дистанционным управлением, начиненное взрывчаткой иностранного производства весом около 600 граммов, электродетонатор, передатчик и приемник.

Затем местный житель планировал взорвать дом военнослужащего, разместив СВУ на газовой трубе рядом с дверью подъезда. Однако сотрудники ФСБ предотвратили теракт и задержали мужчину.

Житель Крыма признан виновным по по ст. 275 УК РФ (госизмена); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Первые 3 года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 17-летний студент второго курса Московского государственного университета спорта и туризма поджег дверь здания ФСБ на улице Лубянка в столице. Неудачливого поджигателя задержали.