Критически важная трасса на Харьков находится под огневым контролем российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский» .

Штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступление в Купянске. На данный момент вся группировка ВСУ в городе сосредоточена в микрорайоне «Юбилейный», где уже идут ожесточенные бои, а также на территории Купянского машиностроительного завода и Купянского автотранспортного колледжа.

Если украинские военнослужащие потеряют позиции, то сдадут Купянск, а вся группировка ВСУ на левом берегу Оскола окажется в окружении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские военные делают успехи в продвижении в Купянске Харьковской области. Подразделения ВСУ несут большие потери и отходят от города.