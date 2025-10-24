Критическая инфраструктура повреждена в Кировоградской области Украины

сегодня в 08:46

Глава военной администрации Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил, что была повреждена критическая инфраструктура, это произошло в ночь на пятницу, пишет ТАСС .

Он добавил, что поврежденная инфраструктура располагается на территории Новоукраинского района Кировоградской области. 19 населенных пунктов были обесточены.

Этой ночью на территории региона была слышна сирена воздушной тревоги.

Ранее военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка дал прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Он считает вполне возможным сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.