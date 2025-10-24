Критическая инфраструктура повреждена в Кировоградской области Украины
Глава военной администрации Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил, что была повреждена критическая инфраструктура, это произошло в ночь на пятницу, пишет ТАСС.
Он добавил, что поврежденная инфраструктура располагается на территории Новоукраинского района Кировоградской области. 19 населенных пунктов были обесточены.
Этой ночью на территории региона была слышна сирена воздушной тревоги.
Ранее военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка дал прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Он считает вполне возможным сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.
