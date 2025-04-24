Заявление главы США Дональда Трамп о том, что Украина давно потеряла Крым, соответствует позиции России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С такими словами американский лидер выступил 23 апреля, также раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. До этого источники WSJ и The Washington Post утверждали, что США хотели признать Крымский полуостров частью России в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Накануне, 23 апреля, Трамп раскритиковал «подстрекательские заявления» украинского лидера о Крыме, подчеркнув, что такая позиция вредит переговорам о мире. Он также задавался вопросом, почему Украина не боролась за Крым в 2014 году, «когда он был отдан без единого выстрела».