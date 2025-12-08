Краматорск остался без света после воздушной атаки
По сообщению Telegram--канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удар по энергетической инфраструктуре был нанесен по Краматорску.
Опубликованные местными жителями кадры, по утверждению источника, запечатлели момент прилета авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по энергообъекту.
Сразу после удара в городе произошло отключение электроэнергии. Информация о возможных жертвах или масштабах разрушений на данный момент не уточняется.
Ранее сообщалось, что поврежденная энергосистема Украины будет давать критические сбои.
