сегодня в 04:43

Foreign Affairs: Украина может остаться без электричества

Поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Foreign Affairs.

Несмотря на то, что отопление подается, температуры падают, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в зимний период.

Отмечается, что центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день.

Как пишет издание, предстоящая зима может стать переломным моментом в конфликте на Украине.

Ранее на Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС). До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями.