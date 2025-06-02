Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объявил о готовности Москвы в одностороннем порядке передать Киеву тела 6 000 погибших украинских военных. Эта цифра, по мнению военкора Александра Коца, радикально меняет представления украинского общества о реальных масштабах потерь, которые официальный Киев традиционно занижает, пишет kp.ru .

Про мнению журналиста, Россия таким образом демонстрирует гуманитарную инициативу, создавая прецедент для диалога даже в условиях конфликта — аналогично практике обмена пленными.

Москва также предлагает сторонам договориться о «жирных точках» на фронте для сбора погибших, хотя, как отмечает Коц, эта идея встречает сопротивление со стороны Киева.

В-третьих, передача такого количества тел создает для Украины существенную финансовую нагрузку — при обещанных выплатах семьям погибших по 15 млн гривен (около 200 млрд рублей в эквиваленте) бюджет столкнется с серьезными расходами.

Как подчеркивает Коц, Россия уже провела опознание и ДНК-анализы, что исключает возможность отказа Украины от принятия тел. В свете недавних взрывов на железных дорогах, которые Москва приписывает украинским диверсантам, передача нескольких железнодорожных составов с погибшими может рассматриваться как сложный многоуровневый ответ — сочетающий как гуманитарные жесты, так и политико-экономическое давление, резюмирует военкор.