Коц объяснил, зачем ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область

Противник не может пойти в наступление на других участках границы, но провокации, чтобы «раздергать» ресурсы ВС РФ, будет совершать обязательно, сообщил военкор Александр Коц.

«Вот, собственно, это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он считает, что-то же самое будет на линии соприкосновения и сейчас. ВСУ сегодня жизненно важно оттянуть время, чтобы бойцы могли построить эшелонированную оборону в Сумской области. Поэтому они бросают военных на Белгородскую и Курскую области.

Ранее Коц представил видеоролик, снятый на улицах освобожденной Суджи. На нем показаны разрушенные дома, магазины, поваленные деревья, замусоренные дворы, выбитые окна, ворота со следами стрельбы и т. д.