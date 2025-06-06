Коц назвал объекты, по которым били ВС РФ на Украине минувшей ночью

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале перечислил объекты инфраструктуры на Украине, которые подверглись комбинированному российскому удару этой ночью.

По предварительным данным, в Киеве зафиксирован прилет по крупнейшим ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 и по позициям ЗРК Patriot. По военному аэродрому прилетело в Староконстантинове, а в Тернополе — по военной инфраструктуре.

В Луцке ВС РФ поразили ремонтный завод «Мотор», а во Львове — промышленное предприятие. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Чернигове. В городе наблюдаются перебои с водой.

По информации Telegram-канала «Политика страны», минувшей ночью Украина подверглась массированной атаке ракет и БПЛА. Под ударом оказалась и энергетическая инфраструктура.

Накануне ВС РФ нанесли удар по военной администрации в Херсоне. В Сети появилось фото здания, на котором видно, что оно полностью разрушено и не подлежит восстановлению.