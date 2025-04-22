Коц: на Украину доставили «летающий радар», полученный от Швеции

На Украину прилетел «летающий радар» — один из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления S100B Argus, полученный от Швеции. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Коц.

Самолет позволит обнаруживать самолеты, корабли, а также ракеты, находящиеся на расстоянии 300-400 километров. Противник наверняка будет использовать переданные разработки для нужд ПВО.

При этом у ВС РФ есть, чем ответить. РЛС «Ирбис», которые крепят к истребителям Су-35С, могут заметить S100B на расстоянии 350-400 километров.

Российские ракеты Р-37М тоже запускаются с 250-300 километров, добавил Коц.