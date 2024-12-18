Котенок: российские штурмовики «дожали» Макаровку и заставили ВСУ бежать в ДНР
Российские штурмовики «дожали» село Макаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские боевики отступили, оставив трупы соратников на поле боя, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
Российские солдаты продолжают уничтожать украинских боевиков рядом с рекой Сухие Ялы в ДНР. Бойцы ВС РФ успешно зачистили село Успеновку.
Также практически полностью освобождено село Константинопольское. Там солдаты ВС РФ завершили зачистку.
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Анновки в Донецкой Народной Республике.