сегодня в 17:31

Кота мобилизовали в ряды ВСУ в Киевской области

Telegram-канал Times of Ukraine опубликовал видеозапись момента мобилизации кота в ряды ВСУ в Киевской области.

На кадрах видно, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) хватает сидящего на лавочке кота, после чего вместе с коллегой бегут к автомобилю и уезжают.

К настоящему моменту дальнейшая судьба животного неизвестна.

Ранее стало известно, что тысячи украинцев начали платить американской компании McDonald’s за устройство на работу с целью получить бронь от мобилизации.

