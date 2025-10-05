Кота мобилизовали в ряды ВСУ в Киевской области
0:20
Telegram-канал Times of Ukraine опубликовал видеозапись момента мобилизации кота в ряды ВСУ в Киевской области.
На кадрах видно, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) хватает сидящего на лавочке кота, после чего вместе с коллегой бегут к автомобилю и уезжают.
К настоящему моменту дальнейшая судьба животного неизвестна.
Ранее стало известно, что тысячи украинцев начали платить американской компании McDonald’s за устройство на работу с целью получить бронь от мобилизации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.