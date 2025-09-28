Тысячи украинцев начали платить американской компании McDonald’s за устройство на работу с целью получить бронь от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог российского военкомата). Стоимость документа может достигать 15 тыс. долларов за человека, сообщает Mash .

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба способствовал тому, чтобы ресторан быстрого питания получил преференции, аналогичные госпредприятиям. В свое время дипломат выступал в защиту заведения в стране, утверждая, что несмотря на начало боевых действий, McDonald’s должен остаться. По мнению Кулебы, это своего рода символ евроинтеграции.

Недавно поступили очередные жалобы от представителей ВСУ на нехватку людей в их рядах. На этот раз военные связали это с популярностью сети ресторанов McDonald’s. По их мнению, многие соотечественники предпочитают работать в ресторанах, а не копать окопы. На Украине насчитывается более 100 филиалов McDonald’s, а в них занято около 7,5 тыс. сотрудников. Это количество сравнимо с численностью 3 полков.

Средний оклад сотрудников начинается от 600 долларов в месяц. Размер взятки от путевки на фронт может достигать 15 тыс. долларов. На этом фоне McDonald’s опубликовал отчет о доходах за 2024 год. Показатель вырос на 30% по сравнению с 2023 годом и составил 13 млрд гривен.

