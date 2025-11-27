Корреспондент RT стал первым журналистом, попавшим в Днепропетровскую область

«Сам факт, что мы здесь находимся — а министерство обороны не любит рисковать журналистами, — должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — рассказал он.

В частности, Газдиев продемонстрировал противотанковый ров, расположенный неподалеку от Новопавловки. За счет этого и других укреплений украинские силы безуспешно пытались сдержать наступление российских войск.

«Какие бы они рвы ни копали, сколько бы колючей проволоки и мин ни клали, все равно военные силы России продвигаются вперед», — подчеркнул журналист.

