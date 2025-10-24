Контролирует Лондон: атаку на дом в Подмосковье связали с западными спецслужбами

Нападение на жилой дом в Подмосковье — результат скоординированной диверсии при участии британских спецслужб и украинской разведки, сообщил РИАМО советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Террористический акт, который сегодня был совершен в отношении российских мирных граждан, осуществлялся под контролем спецслужб Великобритании, а техническое исполнение производили диверсанты главного управления разведки Украины. Явно, что акция хорошо спланирована, и украинские террористы специально выбирали целью жилище мирных граждан, чтобы продемонстрировать свои возможности, а также невозможность российских вооруженных сил и спецслужб этому противостоять», — сказал Иванников.

Он указал на то, что на Смоленской набережной, дом 10, где находится посольство Великобритании в Москве, очень внимательно наблюдают за такими диверсиями и оценивают их для дальнейшего анализа с целью нанесения повторных ударов.

«Нужно, как следует, российским спецслужбам приглядеться к дипломатическим работникам посольства Великобритании: кто и как реагировал на данное происшествие, кто осуществлял выезды в российские регионы, на какое время и под каким предлогом покидал здание посольства, и ответ на вопрос — кто стоит за террористической атакой — знают представители посольства Великобритании, которые занимаются сбором подобной информации, ее анализом и дальнейшей переправкой в объединенный разведывательный центр Соединенного королевства», — отметил эксперт.

Иванников уточнил, что центр находится на военной базе в центральной Англии, где представители SAS, спецавиационная служба, занимающаяся разведкой и терроризмом, также изучают подобные ситуации и делают необходимые коррективы и выводы с целью нанесения более мощных ударов по территории Москвы.

Ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

