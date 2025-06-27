Подоляка заявил о подтверждении опасений из-за скандала с невыплатами за «Поток»

Некоторым людям «очень хочется побыстрее забыть» о героях операции «Поток», которые по газовой трубе вышли в тыл украинской группировки в Судже, написал военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . Такими словами блогер прокомментировал заявление журналистки и общественницы Анастасии Кашеваровой, утверждавшей, что участников «Потока» («Трубы») оставили без госнаград и выплат.

«<…> Увы, реальность (Анастасия Кашеварова) подтвердила мои опасения. О героях операции „Поток“ (которой восхищался президент и Россия) кому-то уже сейчас очень хочется побыстрее забыть», — написал Подоляка.

Накануне, 26 июня, Кашеварова заявила, что участникам операции «Поток», также известной как «Труба», выделили только по «100 тысяч рублей компенсации за рак легких». По словам общественницы, заболевания, которые бойцы получили во время прорыва по газовой трубе, не квалифицируют как военные или тяжелые, поэтому военнослужащие остались без выплат.

Помимо этого, некоторым участникам операции «Поток» также не выдали государственных наград, утверждала Кашеварова.