Участникам операции «Поток» («Труба») по заходу в тыл группировки ВСУ в Судже отказали в наградах и выплатах, выделив бойцам только по «100 тысяч рублей компенсации за рак легких», заявила блогер и журналист Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. По словам общественницы, российские военные, которые лично прорывались по газовой трубе и заходили в спину украинцам, получили поражения легких или уже скончались. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Кашеварова заявила, что участники операции получили тяжелые заболевания, но их недуги не квалифицируют как военные или тяжелые травмы. Бойцам не положены выплаты, хотя они получили серьезные поражения легких, утверждает журналистка.

По словам Кашеваровой, родным военных, которые погубили здоровье во время операции «Поток» и позже умерли от этого, также не выдают компенсации за гибель родственника на фронте — официально бойцы умерли не от боевой травмы, а от рака легких, острого бронхита или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

«100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз „острый бронхит средней степени тяжести“, кинули как собакам 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот „псевдобронхит“ перешел в рак легких, в тромбоэмболию», — написала Кашеварова.

Блогер добавила, что участникам операции «Труба» также не выдали государственных наград. Среди них — военные из «Ахмата», ДШРБ «Восток», группы «Ветераны», 11 бригады, 106 бригады и 30 полка.

Власти пока не комментировали утверждения Анастасии Кашеваровой.