Командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутом

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» пригрозил новыми ударами по российской энергетической инфраструктуре. Боевик утверждает, что в России якобы будут происходить «блэкауты», сообщает MK.RU .

В социальных сетях Мадьяр в циничной форме выразил мнение, что жителям России надо «привыкать к неудобствам». Боевик добавил, что россиянам следует запастись «спичками, фонариками и свечками», потому что Украина будет наносить удары по энергетике.

В комментариях многие пользователи отметили, что своим пренебрежительным заявлением Мадьяр пытается ободрить общество и армию Украины на фоне фронтовых неудач, насильственной мобилизации и недовольства властями страны.

Действительно, несмотря на воинственные заявления первых лиц киевского режима и ВСУ, украинские войска продолжают терпеть поражения в зоне специальной военной операции. Сейчас бойцы ВС Украины массово сдаются в плен в Красноармейске (украинское название города — Покровск) и признаются, что россияне уже контролируют большую часть этого города.

«60% города (Красноармейска — ред.) примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация х******», — комментировал высокопоставленный офицер ВСУ с красноармейского направления в беседе с украинскими журналистами.

Подробнее о ситуации в зоне СВО на 1 ноября и столкновениях за Красноармейск, Мирноград и Купянск читайте в статье РИАМО.

Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка поделился прогнозом на осенне-зимнюю кампанию СВО и анонсировал наступление блэкаутов на Украине.

