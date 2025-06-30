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Командиры ВСУ вынудили солдат в Сумской области два месяца жить в окопах

Украинские солдаты по несколько месяцев находятся в своих окопах без ротации и подкрепления в Сумской области, сообщает РИА Новости .

«Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) второй месяц сидят в своих окопах без подкреплений и нормального снабжения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, командование ВСУ игнорирует решение вопросов с ротацией и снабжением.

У России нет «задачи забрать Сумы», но такое развитие событий не исключено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025. Он добавил, что глубина формируемой войсками буферной зоны в Сумской области составляет 10-12 километров.