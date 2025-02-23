Командира подразделения ПВО наградили за спасение объекта МАГАТЭ

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Командира российского подразделения ПВО наградили орденом Мужества за отражение воздушной атаки на объект МАГАТЭ западными ракетами, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Награда присвоена «за отражение массированного обстрела снарядами HIMARS и Storm Shadow», — цитирует агентство выдержку из приказа Минобороны.

О деталях подвига военного по имени Анатолий не сообщается.

Сейчас командир командует дивизионом на лугано-донецком направлении, прикрывая от воздушных атак гражданское население, уточнили в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества, особо отметив роль бойцов СВО.