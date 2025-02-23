Командира подразделения ПВО наградили за спасение объекта МАГАТЭ
Командир подразделения ПВО отразил воздушную атаку на объект МАГАТЭ
Командира российского подразделения ПВО наградили орденом Мужества за отражение воздушной атаки на объект МАГАТЭ западными ракетами, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Награда присвоена «за отражение массированного обстрела снарядами HIMARS и Storm Shadow», — цитирует агентство выдержку из приказа Минобороны.
О деталях подвига военного по имени Анатолий не сообщается.
Сейчас командир командует дивизионом на лугано-донецком направлении, прикрывая от воздушных атак гражданское население, уточнили в сообщении.
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