Путин: Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил

«Воинская служба всегда пользовалась у нас особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение», — указал российский лидер

Глава государства отметил участников СВО, поблагодарил бойцов за силу духа и решимость побеждать.

«Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания вашим родным и близким. Тем, кто ждёт и любит вас», — указано в обращении президента.