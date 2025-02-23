Путин: Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.
«Воинская служба всегда пользовалась у нас особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение», — указал российский лидер
Глава государства отметил участников СВО, поблагодарил бойцов за силу духа и решимость побеждать.
«Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания вашим родным и близким. Тем, кто ждёт и любит вас», — указано в обращении президента.