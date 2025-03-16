Командир танка с позывным Валуй: мы отработали задачу, несмотря на атаки дронов

В ходе штурма опорных пунктов противника командиру танкового экипажа с позывным Валуй из 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» поставили задачу поддержать пехоту огнем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Он рассказал, что после нескольких выстрелов к танку прилетели украинские ударные FPV-дроны. В машину было три попадания, затем она загорелась. Экипаж потушил огонь собственными силами, а после этого продолжил обстрел позиций ВСУ.

«Затем еще два прилетело дрона, и мы, несмотря на это продолжали работать до того, пока не отработали полный конвейер припасов», — добавил военный.

После того, как последний снаряд отправился в сторону ВСУ, экипаж танка откатился в район ожидания.