Командир ДРГ ВСУ дал показания о подрыве автомоста в Брянской области

Задержанный в Брянской области командир диверсионно-разведывательной группы ВСУ Александр Жук дал показания о подрыве автомобильного моста в Брянской области в мае 2025 года. Тогда были убиты семь гражданских, сообщает ТАСС .

По словам Жука, мост рядом с Выгоничами в Брянском районе одноименного региона в мае заминировала и подорвала группа боевиков Сил специальных операций Украины. Солдатами руководил капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным Фокс.

ФСБ РФ до этого сообщала, что нейтрализованная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года по заданию куратора от ГУР Минобороны Украины А. Колодко подорвала железную дорогу в Новооскольском районе Белгородской области. В мае 2025 года она устроила детонацию автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области.

31 мая в 22:44 на перегоне Пыльшино-Выгоничи в Брянской области сошел локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86, следующего из Климова в Москву. Тогда обрушилось пролетное строение моста. Более 100 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ФСБ обезвредили ДРГ ВСУ. Троих человек задержали и еще столько же нейтрализовали.