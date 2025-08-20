ФСБ рассказала подробности о разгроме украинской ДРГ под Брянском
Фото - © РИА Новости
В Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) остановили деятельность украинской диверсионной группы. ФСБ совместно с Росгвардией и МВД обнаружили и задержали группу разведчиков, которые готовили нападения на транспортную инфраструктуру России и признались в причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области осенью 2024 года, говорится на официальном сайте ФСБ.
Задержанные оказались профессиональными сотрудниками украинской Службы специальных операций, работающими под руководством военной разведки Минобороны Украины.
Операция стала результатом систематической работы российских силовиков по борьбе с диверсионной деятельностью со стороны украинских спецслужб. Уже известно, что сотрудники западных разведслужб обучали и контролировали диверсионные группы в нескольких странах: Украине, а также Литве, Эстонии и Норвегии.
В результате спецоперации три члена диверсионной группы были задержаны, еще трое — уничтожены. Момент задержания попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как силовики прижали к земле злоумышленников, которые представлялись им и говорили, какую деятельность осуществляли.
Во время задержания у диверсантов нашли внушительный арсенал: американские автоматические винтовки с глушителями, чешскую взрывчатку весом 16 кг с детонаторами, множество гранат и боеприпасов стандарта НАТО. Также была изъята радиостанция для связи с руководством в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Задержанные члены диверсионно-разведывательной группы сознались в организации подрыва железнодорожных путей в Белгородской области осенью 2024 года. По их словам, они также готовили другие террористические акты на российской территории.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пункт «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. На данный момент решается вопрос о заключении участников группы под стражу.
Следователи продолжают работу, чтобы также предъявить обвинения по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.