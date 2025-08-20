ФСБ рассказала подробности о разгроме украинской ДРГ под Брянском

В Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) остановили деятельность украинской диверсионной группы. ФСБ совместно с Росгвардией и МВД обнаружили и задержали группу разведчиков, которые готовили нападения на транспортную инфраструктуру России и признались в причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области осенью 2024 года, говорится на официальном сайте ФСБ .

Задержанные оказались профессиональными сотрудниками украинской Службы специальных операций, работающими под руководством военной разведки Минобороны Украины.

Операция стала результатом систематической работы российских силовиков по борьбе с диверсионной деятельностью со стороны украинских спецслужб. Уже известно, что сотрудники западных разведслужб обучали и контролировали диверсионные группы в нескольких странах: Украине, а также Литве, Эстонии и Норвегии.

В результате спецоперации три члена диверсионной группы были задержаны, еще трое — уничтожены. Момент задержания попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как силовики прижали к земле злоумышленников, которые представлялись им и говорили, какую деятельность осуществляли.

Во время задержания у диверсантов нашли внушительный арсенал: американские автоматические винтовки с глушителями, чешскую взрывчатку весом 16 кг с детонаторами, множество гранат и боеприпасов стандарта НАТО. Также была изъята радиостанция для связи с руководством в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Задержанные члены диверсионно-разведывательной группы сознались в организации подрыва железнодорожных путей в Белгородской области осенью 2024 года. По их словам, они также готовили другие террористические акты на российской территории.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пункт «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. На данный момент решается вопрос о заключении участников группы под стражу.

Следователи продолжают работу, чтобы также предъявить обвинения по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.