сегодня в 05:41

ВСУ ликвидировали желающего сдаться в плен наемника из Колумбии

По свидетельству стрелка группировки «Восток» с позывным «Суматоха», иностранный боевик был уничтожен собственными сослуживцами с помощью FPV-дрона, сообщает РИА Новости .

«Они всегда своих добивают», — констатировал военнослужащий в беседе с корреспондентом агентства.

Этот инцидент произошел на фоне появления в Харькове многочисленных колумбийских наемников, где в последнее время часто слышна испанская речь.

Параллельно в структуре ВСУ сформировали специальное подразделение операторов дронов, укомплектованное исключительно иностранными наемниками. Вербовочная служба даже опубликовала в социальных сетях промо-ролик, рекламирующий новое формирование.

Ранее 40 наемников из Колумбии обратились к властям своей страны с просьбой вывезти их из Украины.