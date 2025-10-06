40 наемников из Колумбии обратились к властям своей страны с просьбой спасти их из Украины. В рядах ВСУ погибают 60% колумбийских граждан — их используют в качестве пушечного мяса, сообщает Mash .

Колумбийцы просят помочь им через МИД. Командиры ВСУ отказались отпускать их со службы, держали 2 дня под арестом. Затем им заявили, что везут в Польшу, погрузили в автобус, но отправили в неизвестном направлении.

«Возьмите на себя ответственность за нас и наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать. Они практически похитили нас. Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — заявляют колумбийцы.

Граждане Колумбии едут на Украину с целью заработка. Им обещают от 700 до 3,5 тыс. долларов за службу в ВСУ. В итоге иностранцы участвуют в боях в качестве пушечного мяса, а деньги до родных так и не доходят. Они считают, что командиры забирают себе в карман гробовые.

Пока колумбийцы участвуют в штурмах, солдаты украинской армии оставляют свои позиции. В списках погибших сейчас числятся 300 наемников, столько же пропали без вести. Всего на стороне ВСУ воюют около 700 колумбийцев.

