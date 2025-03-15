За период с начала 2024 по начало 2025 года число мирных жителей, пострадавших в результате вражеских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло 111 человек, что вдвое превышает предыдущие показатели, об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС .

По словам Ганчева, украинские военные формирования стали чаще обстреливать освобожденные от их присутствия территории области. Удары ВСУ преимущественно направлены на жилые дома, объекты гражданского назначения и места скопления населения, а не на военные объекты.

В итоге из-за преступных действий представителей киевского режима количество жертв среди мирных жителей достигло 111 человек, причем 76 из них погибли. Это вдвое превышает показатели 2023 года, отметил Ганчев.

«Ситуация остается крайне сложной, в том числе уже в тыловых поселках, которые еще вчера не обстреливали», — подчеркнул глава ВГА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные еще на километр продвинулись в Харьковской области, улучшив свои позиции на линии соприкосновения.