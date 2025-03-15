Количество гражданских жертв в Харьковском регионе удвоилось из-за атак ВСУ
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За период с начала 2024 по начало 2025 года число мирных жителей, пострадавших в результате вражеских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло 111 человек, что вдвое превышает предыдущие показатели, об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
По словам Ганчева, украинские военные формирования стали чаще обстреливать освобожденные от их присутствия территории области. Удары ВСУ преимущественно направлены на жилые дома, объекты гражданского назначения и места скопления населения, а не на военные объекты.
В итоге из-за преступных действий представителей киевского режима количество жертв среди мирных жителей достигло 111 человек, причем 76 из них погибли. Это вдвое превышает показатели 2023 года, отметил Ганчев.
«Ситуация остается крайне сложной, в том числе уже в тыловых поселках, которые еще вчера не обстреливали», — подчеркнул глава ВГА.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные еще на километр продвинулись в Харьковской области, улучшив свои позиции на линии соприкосновения.