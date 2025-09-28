сегодня в 11:48

Кимаковский: ВС РФ выбили ВСУ с позиций на шахте под Красноармейском

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения выбили бойцов ВСУ с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска (Покровска), сообщает ТАСС .

«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления „Покровское“», — сказал Кимаковский.

Кимаковский добавил, что киевский режим направляет значительные резервы на данный участок линии боевого соприкосновения.

Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что украинские военные могут вскоре потерять важный город на фронте — Красноармейск (Покровск), который обороняли более 1 года. Российское наступление продолжает выдавливать ВСУ из города.

