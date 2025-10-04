сегодня в 08:49

Кимаковский: военные ВС РФ начали бои за Северск в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что штурмгруппы российской армии вошли в Северск, они начали бои за город, сообщает ТАСС .

«Бойцы вошли с восточной части», — сказал Кимаковский.

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ вошли в населенные пункты Константиновка и Северск.

Кроме того, в силовых структурах РФ отметили, что младший командный состав ВСУ в Харьковской области разрешает бойцам дезертировать, это происходит из-за некомпетентности старших командиров.

